財部明赴財委會報告房地合一稅 是否回溯成焦點

打炒房，立院財委會明 (24) 日將邀請財政部就房地合一等稅制進行專案報告，據悉，包括政院、藍綠兩黨對於房地合一稅 2.0 中的「取得房產時間點」是否回溯至 2016 年，至今尚無共識，執政黨內部仍有雜音，目前僅藍營提案表態支持。

財政部長蘇建榮明天將赴立院報告，其中新版稅制中「取得時間點」是否回溯至 2016 年最受矚目，由於政院對是否回溯尚未定案，預料將成明天委員會重點。

國民黨立委曾銘宗受訪時指出，支持房地合一稅對於取得房產時間點必須回溯至 2016 年，如果取得時間點不回溯，新版房地合一稅恐怕淪為只做半套，無法達到抑制房價的效果。

曾銘宗強調，施行房地合一稅主要目的在於抑制房價炒作，要達到此一效果當然要溯及既往。

儘管支持取得時間點必須回溯，但曾銘宗也不諱言，房地合一稅 2.0 是否要擴及預售屋這點有待商榷，原因在於預售屋從簽約到正式交屋，如果要避開房地合一稅重稅，估算至少要 7 到 8 年之久，因此如果要擴及預售屋，財政部必須要對外進一步清楚說明。

據悉，對於房地合一稅交易時間點是否回溯，民進黨內部則是存有雜音，部分立委認為，取得時間點如果回溯至 2016 年，恐怕有違信賴保護原則，政院也未定案，比起在野黨表態支持，態度略顯保守曖昧。