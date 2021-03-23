消費回溫 2月批發、零售餐飲業營業額均創歷年同月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 2 月批發、零售餐飲營業額統計，在遠距商機帶動電子產品需求強勁，加上民間消費回溫、去年比較基期較低下，批發、零售、餐飲業營業額分別達 8093 億元、3142 億元、718 億元，均創下歷年同月新高紀錄。

從各類別來看，2 月批發業營業額達 8093 億元，月減 18.6%、年增 7.5%，其中，機械器具批發業受惠 5G、遠距商機帶動電子產品、面板及記憶體等需求暢旺，加上去年同月比較基期低，年增 18.8%，食品、化學材料批發業也分別年增 6.5%，僅汽機車批發業因農曆春節營業天數減少，年減 12.1%。

零售業方面，2 月營業額為 3142 億元，月減 14.8%、年增 12.8%，統計處表示，主因適逢春節採購高峰，加上去年部分業者受疫情影響，其中，百貨公司因持續引進國際品牌、知名餐廳進駐，加上購物人潮增多，年增 50.3% 最為顯著，布疋及服飾品零售業也在國人留在國內消費，帶動服飾及精品買氣升溫，年增 48.5%，其他零售業也同步呈現成長。

餐飲業也在假期帶動聚餐需求攀升下，2 月營業額達 718 億元，月增 2.4%、年增 23.6%，其中，餐館業、飲料店業分別年增 26.4%、15.8%，主因是連假帶動外食飲品需求增加，加上業者推出促銷活動刺激買氣所致，不過，外燴及團膳承包業仍持續受各國邊境管制衝擊，年減 16.4%。

展望 3 月，經濟部統計處指出，批發業因電子產品需求持續強勁、原物料價格續升，加上母親節檔期前鋪貨需求展開，可望持續成長，零售業、餐飲業也可望在去年比較基期較低下，加上多品牌經營及展店策略下，保持年增正成長。