詩肯去年獲利倍增 EPS 4.88元 擬配息4元創6年來新高

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (23) 日公布去年財報，全 年稅後純益達 2.25 億元，年增達 117.27%，創 6 年來新高，每股純益 4.88 元，也創 3 年高點，同時，詩肯董事會也決議，擬配發 4 元現金股利為 6 年來新高，配息率約 82%，以今日收盤價 57.2 元計算，現金殖利率 6.99%。

詩肯去年合併營收 21.31 億元，年增 16.56%，營業毛利 12.04 億元，年增 19.77%，毛利率 56.47%，年增 1.52 個百分點，營業利益 2.53 億元，年增 116.51%，營益率 11.86%，年增 5.48 個百分點，稅後純益 2.25 億元，年增 117.27%，每股純益 4.88 元。

詩肯去年第四季合併營收 6.75 億元，年增 19.47%，營業毛利 3.85 億元，年增 22.22%，毛利率 57%，年增 1.23 百分點，營業利益 1.21 億元，年增 132.69%，營益率 17.9%，年增 8.73 個百分點，稅後純益 1 億元，年減 63.41%，每股純益 2.19 元。

詩肯表示，去年雖然有疫情因素，但是對於家具市場的並未產生太大影響，尤其年底傳統消費旺季和家具汰舊換新潮帶動，第四季營運大爆發，單季營收 6.74 億元，年增 19.4%，創單季新高，稅後純益 1 億元，年增 101%，每股純益 2.19 元創歷史次高紀錄。

另一方面，詩肯說明，旗下子公司新加坡 NOVA 在去年 6 月封城措施解除後，也迎來報復性消費，彌補第二季營運天數不足的缺口。

展望今年營運，詩肯認為，政府打房對自住型市場並無影響，家具市場不致受到衝擊，由於前 2 月房市交易仍相當熱絡，看好全年市場景氣。

為持續引進新的消費客群，詩肯去年與量販龍頭家樂福攜手開出首家量販型門市，至去年底已開出 8 家，預計今年將再新增 2-4 家量販型門市，為營運添新成長動能。