精元去年雙率雙升 每股賺6.39元 創10年新高

鍵盤廠精元 (2387-TW) 受惠筆電需求強勁，去年雙率雙升，稅後純益 12.25 億元，年增 58.27%，每股純益 6.39 元，創 10 年來新高。董事會通過去年盈餘分配案，擬配發每股現金股利 2 元，以今日收盤價 70.6 元估算，殖利率 2.83%。

精元去年營收 211.8 億元，年增 64.34%；毛利率 15.8%，年增 5.65 個百分點；營利率 9.5%，年增 7.81 個百分點。

精元去年第 4 季營收 67.25 億元，季增 2.81%、年增 79.1%；毛利率 16.64%，季減 0.57 個百分點、年增 6.47 個百分點；營利率 10.66%，季減 1.48 個百分點、年增 8.07 個百分點；稅後純益 4.1 億元，季減 16.85%、較 209 年同期虧轉盈，每股純益 2.13 元。

精元表示，去年第 1 季營運受到疫情衝擊，基期低，本季延續去年筆電需求動能，出貨量擴大，看好本季營運將優於去年同期；另外，雖然鍵盤不受到市場缺料影響，但其他零組件廠缺料問題未解，也將影響公司出貨狀況，第 2 季每月營收拚維持 1 月 20 億元水準。

精元進期擴大產品線，其中，觸控板客戶已擴大至 3、4 家，占整體營收比重約 10%，看好今年持續拓展業務下，全年業績有望年增 5 成；電容筆則僅占營收比重 1%，目標今年營收比重可達 5%，法人估，營收貢獻將從 2 億元，成長至 10 億元。