東元去年每股賺1.81元 擬配息1.15元 雙創5年新高

馬達大廠東元 (1504-TW) 受惠轉投資富邦媒 (8454-TW) 及台灣高鐵 (2633-TW) 等業外挹注，去年稅後純益 35.11 億元，年增 8.97%，每股純益 1.81 元，寫 5 年新高；董事會通過去年盈餘分配案，每股擬配現金股利 1.15 元，同寫 5 年新高，以今日收盤價 31.75 元估算，殖利率 3.6%。

東元去年營收 458.23 億元，年減 4.35%；毛利率 23.47%，年減 0.49 個百分點；營利率 7.71%，年增 0.33 個百分點；稅後純益 35.11 億元，年增 8.97%，每股純益 1.81 元。

東元去年第 4 季營收 125 億元，季增 9.65%、年增 3.3%；毛利率 20.5%，季減 1.7 個百分點、年減 0.1 個百分點；營利率 6.9%，季增 0.7 個百分點、年增 1.42 個百分點；稅後純益 7.81 億元，季減 2.62%、年增 22.9%，每股純益 0.4 元。

東元表示，去年受到新冠肺炎疫情和美中貿易戰影響，營收略微下滑，不過轉投資富邦媒及台灣高鐵等業外挹注下，推升去年獲利成長。

東元近年進行資產活化，其中，新莊廠開發案將與冠德建設協議合建，規劃總樓地板面積約 7.8 萬坪，將開發為生物科技、AI 及資通的複合式園區，預計 2022 年都更核定、2028 年完工；北市松江路及長春路口的東元大樓，已申請重建，預計今年底前拆屋重建，規劃為全棟租用商辦大樓，有望為集團帶來可觀收益。

東元今年股東會將改選董事，東元董事會表示，欣見董事黃茂雄與華新麗華、寶佳等主要股東，支持現有經營團隊，展現股東們實踐「股東共治」，以群體決策、和諧共治的精神，持續秉持尊重專業、整合資源、永續發展及創造股東長期價值的核心指導原則。