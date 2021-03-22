東元、中華電、微軟整合三方優勢 加速推動工業4.0

東元 (1504-TW)、中華電 (2412-TW)、微軟今 (22) 日共同合作備忘錄 (MOU)，結合三方在智慧機電、資通訊、雲端服務優勢，開發智能科技產品相關的解決方案，加速推動工業 4.0。

東元、中華電與微軟三方共組團隊後，初期將共同開發及優化智能科技產品，包括智慧機電、自動化產品、智慧能源、智慧家電及智慧城市的解決方案，帶動企業數位轉型及企業全面資安升級，尋求三贏的目標與契機。

透過中華電的網路服務與微軟 Azure 雲服務，東元將升級全球生產據點基礎建設，布建 5G 未來工廠，加速智慧化、自動化和數位化，可進一步利用數據分析與預測工具強化企業競爭力。

此外，三大廠將共同開發工業 4.0 解決方案並建置於微軟 Azure 雲平台上，透過微軟全球夥伴生態系，共同銷至全球市場，此戰略合作項目象徵東元啟動「Manufacturing as a Service 製造即服務」營運模式，其中主要開發項目包含機電產品預防保養、工廠自動化升級智能化、AR 遠端協作、大數據平台等解決方案，三方未來將結合爭取國內外發展智慧能源、智慧家電、智慧雲服務中心等解決方案商機，並銷往微軟全球生態系。

東元董事長邱純枝表示，製造業數位轉型是東元近年努力方向，除已在全球生產基地和營運面有成效，後續將啟動規劃數位基礎建設虛擬化、混合雲架構及資安防護等大型專案，藉由中華電信的全球網路運營能力，和微軟跨國 IDC 及雲端前瞻技術，協助東元集團建立高效安全的跨國聯網。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電擁有全國最大的行動通信頻譜、涵蓋及網路資源，遍佈全台的服務據點，也有堅強的技術研發團隊，提供企業客戶數位轉型服務及各種解決方案，包含新一代 SD-WAN 網路、雲端 / IDC、大數據分析、5G+AIoT、區塊鏈、資安及綠能等等，持續拓展多元智慧製造的企業夥伴合作結盟，以 5G 領先技術與能量引領台灣產業快速升級，協助更多企業客戶轉型。

台灣微軟總經理孫基康指出，去年微軟啟動 Reimagine Taiwan 計畫，承諾要偕同台灣資通訊夥伴共同為台灣產業轉型，並打造台灣成為亞洲數位轉型中樞。東元為台灣機電領導品牌，產線與市場遍布全球，此次啟動三方策略聯盟，將助東元從營運骨幹到商模創新全面翻轉，並強勢迎向全球市場，做為全球新製造新典範。