NABE調查：通膨風險20年來最高 Fed可能被迫明年升息

聯準會官員們不斷強調 2023 年底前都不打算調升利率，但有越來越多的經濟學家認為，美國經濟的快速的復甦和高通膨的風險，將迫使聯準會不得不採取更快的行動。

NABE 總裁兼 CEMEX 首席經濟學家 Manuel Balmaseda 週二 (23 日) 表示：「大多數與會經濟專家認為通膨風險高於過去二十年。」

全美企業經濟協會 (NABE) 最新調查顯示，61% 的商業經濟學家認為，通膨風險是二十年來最高的。46% 的成員預估聯準會將在 2022 年升息，較原本預期的提早一年。

與此同時，聯準會達拉斯分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週二 (23 日) 受訪時直言，不排除明年升息的可能性。

聯準會 (Fed) 最新的經濟預測顯示，在 2023 年之前聯邦基金利率不會調升，該利率目前接近零，一旦調升將影響消費者和企業的借貸成本。

綜觀新冠疫情期間，Fed 一直將聯邦基金利率維持在接近零的水準，但由於美國經濟逐漸改善且通膨回升，美國公債殖利率和抵押貸款利率已開始反彈走升。

美國通膨年增率在去年夏天幾乎下跌至零，目前已攀升至接近 1.5%，並可能在今年稍後升至 2%。Fed 觀察美國通膨率是以 PCE 指數為首選，而聯準會希望該指數的「平均」年增率能來到 2%。

對於美國通膨問題，聯準會達拉斯分行總裁卡普蘭並不擔心，他認為，即便預期美國今年通膨會上升，這也只是暫時的。

卡普蘭預估今年通膨率將介於 2.25%～2.5% 間，通膨率大幅上揚主要是與去年新冠疫情導致通膨大幅下降有關，至於 2022 年的通膨率則會再下滑一些。

卡普蘭在 2023 年才有 FOMC 的投票權，但他仍可以對經濟狀況和利率走勢做出個人預測。