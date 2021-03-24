SEMI：北美半導體設備製造商2月出貨金額年增32% 創下新高

根據國際半導體產業協會 (SEMI) 公布的最新報告顯示，北美半導體設備製造商在 2021 年 2 月的出貨金額達到 31.4 億美元，連續第二個月創下單月歷史新高紀錄。

數據顯示，北美半導體設備製造商在 2 月份的出貨金額為 31.4 億美元，較 1 月份的 30.4 億美元，成長了 3.2%，也較去年同期的 23.7 億美元大幅成長了 32%。

SEMI 總裁兼首席執行官 Ajit Manocha 表示，由於多樣化終端應用市場對半導體有著長期強勁需求，使得北美的半導體設備製造商在 2 月份的出貨金額再度突破 30 億美元。此外，他也看好全球企業的數化轉型，將持續推動半導體設備投資的成長。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 在報告中表示，他認為半導體業的上升周期才剛剛開始。他也表示：「隨著各產業越來越關注數位化，加上 5G 智慧型手機、AI/ML(人工智慧和機器人學習) 等關鍵產品週期，並且汽車業、工業有望迎來復甦，以及預期 PC 持續強勁，我們認為全球半導體產值將在 2021 年增長 14%，達到 5000 億美元。」

在報告中，Muse 列出了 4 家晶片製造商和 3 家設備供應商作為半導體類股的首選，其中包括晶片製造商輝達、亞德諾半導體 (ADI-US)、美光 (MU-US) 和高通 (QCOM-US)。設備供應商方面，則包含 ASML(ASML-US)、應用材料 (AMAT-US) 和 Teradyne(TER-US)。