台股跌逾百點驚守萬六 外資狂殺357億元 三大法人賣超397.35億元

台股今 (24) 日周選結算，早盤一度重挫逾 200 點，下探 15967 點，摜破月線支撐，台積電受英特爾將跨入代工領域消息影響，股價應聲跳水，電子股軍心渙散，終場指數下跌 145 點，收在 16032 點，成交值略縮至 3156.6 億元。三大法人合計賣超 397.35 億元。

觀察籌碼面，外資今日又狂殺 357.85 億元，已連續 4 個交易日賣超；投信仍買超 1.95 億元；自營商則賣超 41.59 億元。三大法人合計賣超 397.35 億元。

英特爾宣布啟動 IDM 2.0 發展策略，將投資 200 億美元，在美國亞利桑那州新建 2 座晶圓廠，並設立代工服務部門，外界解讀，與台積電、三星較勁意味濃厚。台積電股價重挫逾 3%，最低來到 571 元，創 2 個月新低，終場收在 576 元，失守季線，市值也縮水至 14.93 兆元。

面板雙虎看旺今年面板景氣展望，認為供給吃緊狀況將延續，訂單能見度最遠看到年底。內外資法人搶進面板股，群創盤中逐漸放量走高，終場漲逾 6%，站上 20 元關卡，收 20.2 元，創近 8 年新高，友達、彩晶也有逾 3% 的漲幅，買氣強強滾。

我國首批新冠疫苗已正式開打，國產疫苗二期臨床試驗正加速進行中，高端疫苗、國光生連袂噴出漲停，整體生技股表現亮眼，台康生技因旗下乳癌生物相似藥解盲達標，股價也亮燈漲停，其他包括泰福 - KY、太景 - KY、永昕、基亞、逸達與台耀等，也都吸引資金進駐。