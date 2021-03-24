美系訂單旺 勤誠Q2起漲價 上半年營收逐季成長

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (24) 日召開線上法說會，總經理陳亞男表示，美系大客戶訂單相當強勁，今年上半年營收可望逐季成長，全年維持年增雙位數目標、續創高，未來三年營收皆可維持兩位數，且近期原物料價格節節攀升，第二季起將開始轉嫁給客戶，屆時也將反映在財報上。

陳亞男指出，勤誠深耕一線雲端大廠，去年開發的成果，今年已陸續顯現，尤其今年美系大客戶進行 CPU 平台轉換，成長動能非常強勁，儘管各家晶片大廠產能滿載、交期拉長，客戶仍取得一定的晶片量，有助勤誠上半年機殼出貨。

展望全年，陳亞男認為，今年對勤誠將是指標性的一年，除了客戶需求強勁，嘉義廠也將在年底啟動，看好今年第一季營收將優於去年第四季，第二季會再優於第一季，上半年逐季成長，同時，未來三年營收皆可維持雙位數成長。

勤誠也持續投入新品研發，其中，邊緣運算 (Edge) 端產品已打入台灣一線 ODM 大廠，客戶也銷售至全世界，目前 Edge 端機殼客戶全球共 10-15 家，預期會在未來一、兩年陸續發酵。

另外，勤誠也布局 AI 應用機殼，已通過 5 家客戶認證，今年初進行小批量生產，其餘 10 家也已開始驗證。

針對嘉義新廠，陳亞男表示，儘管台積電 (2330-TW) 吸引眾多工人，但勤誠營造進度並未受到影響，製造布局如沖壓、射出設備均已大致底定，人才也已開始招募，仍以 11、12 月量產為目標，初期產能約 1 萬台，明年則拉升至 5-8 萬台。