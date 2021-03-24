〈美股早盤〉道瓊早盤漲逾200點 英特爾一度飆逾5%、台積電ADR再跌

美股周三 (24 日) 集體高開。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.7％，那斯達克綜合指數開高走低，跌 0.15%，標普 500 指數漲 0.4%，費半漲逾 1％，英特爾 (INTC-US) 開盤一度飆逾 5%，隨後漲勢收斂，此前該公司宣布啟動 IDM2.0 戰略計畫。台積電 ADR(TSM-US) 則跌逾 3%。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和財長葉倫 (Janet Yellen) 周二表示一同出席國會聽證會，兩人均表示隨著疫苗加速接種，經濟有望在今年出現回彈。

儘管預期今年通膨將上升，鮑爾認為刺激法案不太可能為通膨帶來顯著且持久的影響，並重申央行必要時有足夠工具緩解物價壓力，再度緩和市場對於通膨風險的擔憂。鮑爾周三將再度出席國會聽證。

美國財政部本周連續三天標售政府債券，繼昨日出售 600 億美元 2 年期公債後，財政部周三將出售 610 億美元的 5 年期公債。債券標售之際，截稿前，10 年期美債殖利率小漲至 1.644％。

經濟數據方面，美國 2 月耐用品訂單意外下降 1.1%，為去年 4 月以來首度下滑，被視為商業投資晴雨表的核心資本財訂單也下滑 0.8%。

隨著國際油價回彈，除了能源股以外，嘉年華 (CCL-US) 及聯合航空 (UAL-US) 等郵輪和航空股周三普遍上揚。

截至台北時間周三 (24 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 235.08 點或 0.73%，暫報 32658.23 點

那斯達克綜合指數下跌 19.56 點或 - 0.15%，暫報 13208.14 點

標普 500 指數上漲 16.06 點或 0.41%，暫報 3926.58 點

費半上漲 31.85 或 1.06%，暫報 3026.06 點

台積電 ADR 下跌 3.39% 至每股 111.00 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.644%

紐約輕原油上漲 3.20% 至每桶 59.61 美元

布蘭特原油上漲 3.09% 至每桶 62.67 美元

黃金上漲 0.37% 至每盎司 1731.40 美元

美元指數上漲 0.18% 至 92.51 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 5.28％，至 66.83 美元。

英特爾宣布啟動 IDM2.0 戰略計畫，包含斥資 200 億美元在美國亞利桑那州興建 2 座晶圓廠、將更多晶片生產業務外包給代工廠，並創立「英特爾代工服務部」，為其他半導體企業進行晶圓代工。

GameStop(GME-US) 早盤下跌 11.21％，至 161.37 美元。

GameStop 公布最新財報，2020 會計年度第 4 季營收報 21.2 億美元，調整後 EPS 報 1.34 美元，均不如市場預期，且全年虧損達 2.15 億美元。

NFT 概念股集體狂飆。

Hall of Fame Resort&Entertainment(HOFV-US) 宣布與海豚娛樂 (DLPN-US) 簽訂合作協議，提供與職業足球和體育娛樂相關的非同值化代幣 (NFT)。兩者開盤後分別大漲 61％和 48％，一併帶動賽點數碼 (CIDM-US)、ErosSTX(ESGC-US) 等 NFT 概念股走高。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月耐用品訂單月增率初值報 - 1.1％，預期 1.0%，前值 3.4%

美國 2 月耐用品訂單意外下滑 (圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 將公布美國 3 月 Markit 製造業 PMI，預期 59.7，前值 58.6

台北時間 21:45 將公布美國 3 月 Markit 服務業 PMI，預期 60.0，前值 59.8

台北時間 21:45 將公布美國 3 月 Markit 綜合 PMI，前值 59.5

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值為增加 239.6 萬桶

華爾街分析：

Mediolanum International Funds 市場策略主管 Brian O’Reilly 認為，我們已經看到市場出現大幅起落，我的感覺是市場將就此喘口氣，在今年剩下時間獲利的難度將會增加。

Fundstrat Global Advisors 共同創辦人 Tom Lee 認為，周二的股市拋售主要為季末投資組合的再平衡，以及投資人在歷經市場低迷後的獲利了結。他仍舊看好受惠經濟反彈的相關類股。