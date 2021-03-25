〈新股IPO〉搶搭自駕熱！美自駕新創TuSimple向SEC提交IPO申請

在獲得多家財團投資人的資金支持後，自駕卡車公司新創 TuSimple 周二 (23 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 IPO 申請，搶搭近來的自駕車上市熱潮。

根據監管文件，TuSimple 計畫在那斯達克全球精選市場 (Nasdaq Global Select Market) 上市，股票代號為「TSP」，由摩根士丹利 (Morgan Stanley)、花旗集團 (Citigroup) 和摩根大通 (J.P. Morgan) 擔任主要承銷商，目前尚未確定發行股數和發行價。

TuSimple 成立於 2015 年，最初的創始團隊和資金來源均來自中國，但該公司大部分業務均位於美國，並在加州聖地亞哥設有全球總部，目前籌集資金約 8 億美元。

TuSimple 主要提供運算視覺為主的可商用 Level 4 自駕解決方案，為眾多自駕公司當中最早嶄露頭角的新創之一，目前自駕領域同業包含 Aurora、Embark、Kodiak 和 Waymo。

監管文件顯示，TuSimple 去年全年營收報 180 萬美元，雖遠高於前年的 71 萬美元，但營運虧損也高達 1.779 億美元，較前年虧損額 8480 萬美元大增 2 倍多，顯示該公司仍處於技術研發的初期階段。

TuSimple 計劃在 2021 年底前逐步對無人駕駛卡車進行展開測試。該公司近期才宣布將與福斯集團 (Volkswagen) 旗下重型卡車部門 Traton 和 Navistar 共同開發全自動卡車，目前預訂量已達約 5700 輛，預計 2024 年投產。