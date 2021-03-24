培育電競人才 宏碁攜手三信家商建置電競教育中心

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (24) 日宣布與三信家商簽署產學合作，同時揭牌電競教育中心，三信家商也將成為宏碁 Predator League 電競盟校成員，共同培育電競產業人才，累計宏碁電競盟校已達 22 所，未來將持續擴大校園經營範疇。

宏碁表示，教育中心除提供電競產品外，還將採用宏碁專用繪圖電腦 VM4670 工作站、Acer ED273A 光護眼曲面電競螢幕，結合三信家商規劃電競專班、資料處理科特色，協助培育電競產業鏈實務人才，也將同步引進宏碁空氣品質解決方案、AI 智慧移動式感測報到系統。

宏碁近年持續拓展電競生態圈，宏碁指出，累計至今電競盟校數量已達 22 所，配合機器設備也從電競相關產品線擴及至工作站或 ConceptD 創作多媒體需求產品，未來也將擴大校園合作深度與廣度，協助盟校立足電競外，也持續發展前瞻教育，今年也將與 CTESA 中華民國電子競技運動協會合作。

營運方面，宏碁預期，今年上半年筆電需求持續強勁，缺貨潮將延續至今年下半年都無法紓解，今年將持續發展多重事業成長引擎策略，其中，展碁國際 (6776-TW) 預計將在本月底正式掛牌上市。