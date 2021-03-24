熱錢追捧 今年首批都更分回宅標脫率逾5成

在資金熱錢挹注下，國有財產署今年首批標售的都更分回宅傳捷報，2 月底列標的 10 案共 29 戶中，今 (24) 日開標結果出爐，最後標脫 15 戶，標脫率達 51%。

財政部國有財產署北區分署，今天舉行都更分回宅標售開標，累計標脫的 15 戶共為國庫進帳 7.14 億餘元，其中將近半數來自於台鐵變更非公用財產建案，標脫金額約 3.14 億元。

根據國產署資料，本次列標的 29 戶中，位於台北市大安區的「明日博」7 戶、「清歡」1 戶，兩案都是億元起跳的豪宅，其中「明日博」最後標脫 3 戶，最高總價 1.17 億元，「清歡」最後以 1.16 億元標脫。

同樣位於台北市的還有文山區的「忠順大院」本次購列標 4 戶，最後標脫 2 戶，兩戶標脫價格同樣都是 2900 萬元；而內湖區的「昇陽樹也」1 戶底價為 2674 萬元，最後以 2889 萬元標脫。

而位於萬華區的「全坤威峰」本次釋出 1 戶標售，但因無人投標，最後流標收場。

至於新北市則有新店區的「友座臻美」本次共釋出 6 戶列標，最後則有兩戶分別以 2500 萬元、2740 萬元標脫，板橋區的「昇陽文薈」列標 5 戶最後標脫 3 戶。

另外，永和區「勝開大地」列標 2 戶最後標脫 1 戶，標脫價格 1928 萬元，位於淡水區的「漢皇丰川」以總價 2635 萬元標脫，而三重區的「翔譽雙子星」1 戶則以 2091 萬元標脫。