投行：特斯拉開放比特幣購車 加密歷史的開創性時刻

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 週三發佈研報稱，特斯拉的決定是改變加密貨幣的遊戲規則。

馬斯克週三 (24 日) 在推特上說：「現在可以用比特幣購買特斯拉了。」特斯拉已購買了價值 15 億美元的比特幣，並將很快開始接受比特幣支付買車。

特斯拉美國官網開啟了比特幣支付選項，也是唯一接受的加密貨幣支付的國家。特斯拉網站顯示，0.00183569 比特幣能兌換 100 美元。目前尚不清楚特斯拉官網系統能以多快的速度因應比特幣巨大的波動價格。

馬斯克表示，美國境外可能要等到「今年晚些時候」，才能用比特幣購買特斯拉，但他並未指明適用該交易規則的國家。

特斯拉現在允許車迷用比特幣購買其電動汽車，這對投資者意味著什麼？

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 週三發佈研報稱，特斯拉的決定是改變加密貨幣的遊戲規則。

Dan Ives 提到：「馬斯克宣布人們可以用比特幣購買特斯拉汽車，這是加密世界邁出的早期關鍵一步。我們原本預計這樣的交易規則要等到今年下半年才會上線。」

Dan Ives 認為，這對特斯拉和加密世界來說都是一個開創性的時刻，馬斯克現在正在更廣闊的特斯拉生態系統中為比特幣交易剪綵。

Dan Ives 稱，預計在未來 12 至 18 個月內，通過比特幣進行的交易將不到 5%。但隨著未來幾年對加密貨幣的接受程度開始上升，比特幣購車的比例可能會逐步上升。

Dan Ives 表示，特斯拉今年早些時候宣布對比特幣投資 15 億美元，這一消息也正式確定了馬斯克和特斯拉從交易角度深入比特幣和加密貨幣的戰略。

Wedbush 維持特斯拉股票「中性評級。」過去 12 個月，特斯拉累計上漲 556%，特斯拉宣布開放比特幣購車後，特斯拉 (TSLA-US) 週三收黑 4.82% 至每股 630.27 美元。截稿前，比特幣下跌 3.84%，暫報 52,597 美元。