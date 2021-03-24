光磊將辦現增引進日亞化資金 發展次世代半導體技術

LED 廠光磊 (2340-TW) 總經理黃年宏今 (24) 日表示，今年將辦理現增私募案，引進大股東日亞化資金及技術，有助公司擴大在次世代半導體領域的布局，及擴增相關產能，若私募案可經主管機關通過，明、後年營運會有更大成長。

光磊去年股東會改選董事，以大三得光電為首的市場派取得 1 席董事，進入光磊董事會；由於日本 LED 大廠日亞化為光磊大股東，目前持股約 12%，雙方合作關係密切，近一、兩年也有技術轉移、市場戰略上的合作。

光磊總經理黃宏年表示，目前營運面臨內憂外患，內有市場派干擾、外有原物料供應鏈漲價，導致擴產進度落後。

光磊私募案今年 1 月已送件主管機關，將引進日亞化資金，發展次世代半導體技術，包括 1000 奈米長波長發光元件、先進 VCSEL 技術等，日亞化除提供資金外，也將輸出技術、甚至專利及人才等。

不過，黃宏年指出，市場派不斷透過立委以政治力干擾經營，並不斷檢舉，導致私募案遲遲無法獲主管機關同意，擴產計畫因此延宕、面臨困境。

黃宏年認為，若私募案可經主管機關通過，將可引進新資金及技術，明、後年營運會有更大的成長，成為營運另一隻腳。

