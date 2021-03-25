美國務卿警告中國威脅北約安全

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週三 (24 日) 向北約同盟國表示，中國的經濟脅迫是對全球穩定的主要威脅之一，拜登政府不會強迫各國選邊站，但中國對澳洲的公然經濟脅迫是全球的教訓。

週三 (24 日) 美國國務卿布林肯於北約總部演說表示，美國與中國的合作空間仍然很大，在應對氣候變化和健康安全等共同挑戰方面，仍有與中國合作的空間。

然而，布林肯大肆抨擊中國南海「軍事化」、掠奪性的經濟、智慧財產權盜竊，以及侵犯人權行為。中國威脅到北約盟國的集體安全，特別是在科技方面。

布林肯稱，中國威脅到北約盟國的集體安全，特別是在科技。(圖片：AFP)

布林肯提到：「毫無疑問，中國強制性行為威脅到我們的集體安全與繁榮，中國正在積極破壞國際體系規則，以及美國與其盟國共同的價值觀。」

布林肯向同盟國表示，拜登政府不會強迫各國選邊站，但美國將中國視為對北約、歐盟等國的經濟和安全威脅，中國對澳洲的公然經濟脅迫是全球的教訓。

美中阿拉斯加會談前，布林肯抨擊，中國在國際舞台上大肆脅迫與侵略手段，美國將在必要時予以反擊。週一美國、歐盟、英國和加拿大等國因新疆問題制裁中國多位官員。

中國外交部回應，此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政。