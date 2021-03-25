蘇伊士運河要通周日大潮是關鍵 海上救援專家：錯過再等14天

彭博 (Bloomberg) 周三 (24 日) 報導，要讓擱淺於蘇伊士運河的長榮貨輪長賜號重回航道，可能要等到周日 (27 日) 或下周一 (28 日) 大潮才有解，否則要再等 14 天。

擁有上百次海上打撈經驗的海上救助專家 Nick Sloane 表示，本周日和下周一的大潮將使河道再升高 45.72 公分，屆時將擁有更多的機動性。

潮汐時間表 (圖: Bloomberg)

長 400 公尺、20 萬噸級的長榮海運 (2618-TW) 貨輪長賜號周二於蘇伊士運河擱淺，截至周三仍未有任何進展。

Sloane 表示 ：「這絕對不是一項快速的打撈行動。」他認為周三當局緊急處理以失敗告終後，可能會再加派 4 到 5 艘拖船。

在天氣允許的情況下，預計蘇伊士運河管理局將在周四嘗試讓長賜號重回航道。為了讓長賜號導正，挖泥船在擱淺岸邊持續挖掘，若再無進展，下一步將會排出壓艙水和燃料。

Lloyd’s List Maritime Intelligence 總編 Richard Meade 表示，周一潮汐來臨將使擱淺處理更為容易。但若周一仍失敗，將使運河面臨的運輸打結變得更加嚴重。

Sloane 說道，若錯過本周末，將須等待 12 至 14 天大潮來臨。