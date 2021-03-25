〈陸港盤後〉賣壓減輕 上證、恒指脫離盤中低點 惟終場仍收小黑

A 股延續前一個交易日下跌的影響，加上美股走弱，導致週四 (25 日)A 股三大指數開低，不過在紡織服裝類股大漲、煤炭、石化類股接力拉抬下，成功帶動買盤，三大指數順勢由黑翻紅。

但近期熱門的碳中和概念股全面走跌，加上白酒類股下滑，均抑制大盤進一步上漲的空間。同時成交量能萎縮至不到 7000 億人民幣，今日滬深兩市成交金額達 6759 億人民幣，日減 11%，創五個月新低。

港股方面，受到美國 SEC 加強對中概股的審查，導致在香港二度上市的中概股成為殺盤的重災區，拖累港股開低，但在景氣循環與價值型類股拉抬的刺激之下，恒指盤中一度翻紅，而科技指數也自重挫 5% 後止跌回穩。

二度上市的個股中，剛掛牌的百度 (9888-HK) 重挫 10%。其它科技股方面，小米 (1810-HK) 大跌逾 4%；騰訊 (700-HK) 則下跌逾 2%。

資料來源: 東方財富網, 上證日線走勢

截至收盤，上證綜指小跌 0.1%，報 3363.59 點；科創 50 指數下滑 0.14%，報 1219.71 點；深證成指小漲 0.1%，報 13421.16 點；創業板指上漲 0.81%，報 2656 點。恒生指數小跌 0.07%，報 27899.61 點、恒生科技指數則下跌 1.2%，報 7944.8 點。

北向資金進出方面，週四北向資金買超人民幣 27.48 億元，其中滬股通買超人民幣 19.96 億元，深股通買超人民幣 7.52 億元。

法人觀點

國泰君安認為，大盤整體處在底部區間，再下跌空間有限。市場經過持續下跌，估值水準回到歷史均值附近。市場情緒雖然保守，但也逐步出現一些積極訊號。上週末人行行長及證監會主席均發聲穩定市場信心，而本週證券類股在盤中多次護盤，北上資金逆勢買超，意味著上證再跌空間有限。

法人指出港股短線表現仍會有壓力，主要因為下週二 (30 日) 為期貨結算日，法人壓低結算機會高。因此港股預期要等待結算日後賣壓才會減緩，所以下週初指數仍可能走跌。恒指第一道關卡先看 27500 點是否會止跌，之後則是看 27000 點整數關卡支撐力道，建議若恒指回到 27500 點之下可分批部局。

