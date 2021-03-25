螞蟻為救估值 傳上調支付寶抽成

由於螞蟻集團被認定為金融產業，估值被法人圈下修，為讓市場重回信心，週四 (25 日) 傳出螞蟻為抵消因監管風暴而造成的估值損失，螞蟻今年已經把旗下支付寶部分交易服務費抽成上調 8 成。對於此消息螞蟻尚未回應。

消息人士透露，目前螞蟻仍未放棄上市計劃，為彌補從去年年底不斷下滑的估值，螞蟻擬從部分監管較少的範圍著手，以提高獲利。

外電報導，多家與螞蟻配合的金融機構透露，他們已同意在今年起，把支付寶向他們收取的交易服務費抽成上調 8 成。

(圖片: AFP)

一名不願透露姓名的銀行管理層表示，由於該銀行依賴支付寶拓展營運業務，螞蟻議價能力很大。他認為儘管近期主管機關加強對螞蟻監管，但在這方面中國政府能夠從中介入的影響力很小。

部分借貸公司則表示，除今年以外，他們已同意螞蟻在明年繼續調高交易服務費。他們指稱現在螞蟻仍主導市場，他們不能失去與螞蟻合作的機會。

在中國，商家要為透過支付寶完成的每筆交易支付一筆手續費，這筆手續費由螞蟻、客戶開卡銀行及銀行卡服務公司「中國銀聯」分享。支付寶在這項費用中抽成的比重一直在上升，而銀行的分潤則一直在下滑。

多數中國消費者現今不用現金或刷信用卡，而是透過支付寶等行動支付進行一切消費活動。這讓支付寶在為其服務收費方面擁有巨大的議價權。

消息人士表示，螞蟻還是想上市，也希望提高因遭主管機關整頓而受到打擊的估值，解決辦法是在受限制較少的領域達成營運成長。

