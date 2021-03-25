全球每3秒就1人因骨質疏鬆症骨折！

文．張恩靜

「陳小姐發現她 75 歲爸爸駝背越來越嚴重，現在站都站不直了」、「70 歲李太太彎腰抱孫子時背部瞬間劇痛，就醫後醫生說她脊椎骨折」、「50 歲蕭太太爬高處拿物品不慎跌倒，反射性地用手掌撐地，沒想到手腕應聲骨折。」以上這些狀況是否常出現在你身邊老年人身上，為什麼這些人的骨頭像枯枝一樣，稍微折一下、撐一下就發生骨折？主要原因是骨質疏鬆了！

骨質疏鬆是個隱形殺手，很多人等到跌倒骨折後，才發現自己罹患骨質疏鬆症，根據世界衛生組織認定，骨質疏鬆症是全球第 2 大流行疾病，僅次於心血管疾病，但它比心管疾病更可怕的是「無聲無息」。

若以人體骨骼來比喻蓋房子結構，骨頭是鋼筋，肌肉是磚塊和水泥，是否能順利跳躍直到老去，就要看 35 歲以後的骨頭和肌肉。專家指出，一般人從 35 歲之後骨質密度會漸漸下降，如果不好好正視這個問題，骨質疏鬆症就很容易找上門；根據調研機構 GII 的研究報告中也指出，全球骨質疏鬆症治療藥市場 2020～2025 年，預估將以 5.3％的年複合成長率推移。

有鑒於商機無限，台灣首間結合「癌症相關醣質抗原」與「人源單株抗體」開發的生技公司 - 台灣醣聯（4168，以下簡稱醣聯）宣布，與日本 MGC 三菱瓦斯化學合作，用於治療骨質疏鬆的 SPD，未來可望加速與國際大廠的合作。

台灣髖骨骨折發生率是亞洲區第 1 名、全世界的第 9 名，全球平均每 3 秒就有一位因罹患骨質疏鬆症而骨折的民眾，預估超過 2 億人受骨質疏鬆症所苦，一旦發生骨折後，約 50％患者會再發生第 2 次骨折，市場規模超過 70 億美金。法人表示，若未來產品順利進入臨床，或是與國際藥廠深化合作內容，將有助產品上市時程，其營運成長空間相當可觀。

醣聯從 2014 年開始開發生物相似藥，由於公司生物技術平台相當齊全，因此在產品開發上具有一定的優勢，醣聯目前有兩項開發中的生物相似藥，分別是治療骨質疏鬆的 SPD 以及治療黃斑部病變的 SEA 生物相似藥，用於治療骨質疏鬆的 SPD 是和日本 MGC 三菱瓦斯化學合作的項目，目前正與亞洲、歐洲、美國的公司洽談授權以及共同開發。

所謂生物相似藥指的是當原廠的大分子蛋白藥物專利到期後，其他藥廠就可以參考該生物製劑的分子結構特性，並利用已有的數據，研發生產相似臨床療效的藥物，有別於新藥開發，生物相似藥在上市前，只需做臨床一期與三期的試驗，因此相對加速產品上市的時間。

台灣醣聯董事長張東玄表示，該公司目前還有多項開發中的新藥尋求國際授權，主要有三項利用抗醣抗原抗體開發的新藥，包括已經進入臨床試驗的 GNX102，為新一代 first-in-class 抗癌藥物，將有潛力用於大腸癌、胃癌… 等 13 種癌症的治療；另外兩項則是可提升有效性及安全性的新型抗體藥物，可用於癌症治療，目前也正積極找尋合作或授權對象。

台灣醣聯董事長張東玄

來源：《理財周刊》1074 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》