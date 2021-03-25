〈打炒房稅制公聽會〉財長：囤房稅牽連甚廣 需審慎研議

財政部提高房地合一稅閉鎖期打擊炒房，但部分學者認為，打炒作應結合房稅並行才有效，對此財政部長蘇建榮回應，房屋稅改革是中長期計畫，但因涉及層面廣泛，必須審慎研議。

立法院今 (25) 日召開房地合一稅實施與囤房稅評估公聽會，邀請產官學代表對話交換意見，部分與會學者包括，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚、台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝主張財政部應祭出囤房稅，增加市場房屋供給量，落實居住正義。

黃耀輝表示，財政部拿韓國為例，稱實施囤房稅恐造成租金轉嫁效應，讓廣大租屋族間接受害，但其實財政部可對房東查課所得稅，直言財政部不應以租金轉嫁為由，就拒絕推行囤房稅。

對於外界批評財政部不推囤房稅的批評聲浪，蘇建榮則說，財政部對打炒房採循序漸進的方式，首要目標先針對短期炒作修法稅制，至於囤房稅這部分，因涉及層面廣泛，必須做中長期檢討。

蘇建榮強調，財政部從來沒有否定房屋稅的改革目標，但房屋稅稽徵必須考量稽徵問題，財政部不可能推動一個政策卻讓地方承擔大量的稅務爭議案件。

財政部重申，現行的房屋稅已經具備囤房稅機制，地方政府可針對多屋持有者制定差別稅率，如果只調高法定稅率，但地方政府卻沒有跟著調高稅基，實施成效恐相當有限；此外，如果針對全國房屋制定相同的課徵標準，也可能衍生其他爭議。