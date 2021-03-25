〈英特爾進晶圓代工〉黃崇仁：台灣半導體業具優勢 美國製造難做

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 銅鑼新廠今 (25) 日動土興建，董事長黃崇仁表示，台灣是全世界半導體產業生產成本最具優勢的地方，相比之下在美國生產製造都難做，光是 24 小時三班制就是一個問題。

黃崇仁指出，台灣半導體產值每年都在成長，相信政府領導下，水電問題會解決，人才問題則透過成立半導體學院，展開積極行動，未來台灣半導體產業將擁有強大競爭力，國際地位會越來越重要，無論是美國、日本、歐盟或中國，都需要台灣半導體製造的晶片。

被問及對英特爾重返晶圓代工業的看法，黃崇仁認為，台灣有先天的條件，是半導體生產成本最具優勢的地方，就連中國生產成本都高於台灣，他並說，自己也跟總統蔡英文說，「我們沒辦法離開台灣，到別的地方都不行」。

至於是否有機會到美國設廠，黃崇仁則說，「美國難做」，光是 24 小時三班制就是一大問題，台灣也因此成為最有效率的晶圓代工製造地點。

力積電銅鑼新廠預計 2023 年起分期投產，總產能達 10 萬片，對於是否會再蓋下一座廠，黃崇仁則說，若自己推動的逆摩爾定律 (Reverse-Moore's Law) 模式成功，應該會繼續蓋廠，銅鑼、高雄橋頭都還有地。