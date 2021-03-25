〈新纖展望〉紡纖訂單爆滿 瓶用酯粒迎旺季 總座：春天來了

新纖 (1409-TW) 總經理羅時銓今 (25) 日表示，上半年紡纖訂單爆滿，瓶用聚酯第二季也進入旺季，加上工業固聚、工業用絲回溫翻轉，羅時銓直言「新纖的春天要來了」，今年本業將優於去年，訂單出貨比大於 1 。

羅時銓表示，紡纖去年下半年一路回溫，到了今年產能全開還不夠，上半年訂單爆滿，不但越南廠生產的產品有 8 成運回來支援，部分訂單甚至外包生產，目前新纖紡纖月產能約 3500 噸 (含 3000 噸環保加工絲)，但每個月接單達 4000 噸以上，訂單出貨比超過 1 。

羅時銓進一步指出，因為原料價格整體上漲，下游回補庫存積極，短期不擔心重複下單 (Overbooking)。

瓶用聚酯粒方面，羅時銓表示，4 月起進入旺季，加上原料 PTA、MEG 近期價格波動穩定，產品利差好轉；而新纖跟日商三菱集團合作，在泰國投資 24 億元的擴產計畫，預計第三季末完工投產，整體瓶用聚酯粒年產能將突破 70 萬噸。

此外，工程塑膠也隨車市同步復甦，工業用絲雖然回溫腳步較慢，但今年以來也看到市況好轉，羅時銓認為，今年本業狀況不錯，加上業外轉投資金融、光電事業也有所表現，新纖迎來春天。

以合併營收來看，新纖的瓶用酯粒 31%、工程塑膠 12%、化纖 16%，膠片、寶特瓶等其他 4%，整體紡織生產部門佔比逾 6 成；另外，轉投資方面的金融 10%、光電 22%，其他 5%。