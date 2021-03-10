力積電去年營運轉盈 每股賺1.23元

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 去年營運順利扭轉 2019 年虧損頹勢轉盈，全年稅後純益 38.06 億元，每股純益 1.23 元。董事長黃崇仁對今年營運抱持高度期待，目標 EPS 挑戰世界先進 (5347-TW) 水準。

力積電去年營收 456.85 億元，年增 27.27%，毛利率 24.06%，年增 15.7 個百分點，營益率 12.57%，較 2019 年的 - 5.85% 轉正；稅後純益 38.06 億元，較 2019 年轉盈，每股純益 1.23 元。

力積電董事會也決議辦理現金增資，預計發行股數 3 億股，暫定發行價格 40 元，可望募集高達 120 億元資金；所募集的銀彈將用於擴充產能、提升生產製程及增進研發能力所需購置機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施。

力積電 2018 年每股純益 2.56 元，2019 年則是每股虧損 0.94 元。

黃崇仁認為，在疫情趨緩下，上半年可望百業再興，加上 5G、AI 應用推升，對半導體的需求將會更暢旺，預估今年下半年到 2022 年下半年，邏輯、DRAM 市場都會缺貨到無法想像的地步。

力積電今日公告今年 2 月營收達 42.44 億元，月增 1.28%，年增 26.65%；前 2 月營收 84.35 億元，年增 22.53%。

