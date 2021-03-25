大陸工程在手案量665億元 導入新科技提升生產效率

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸工程至 2020 年底為止，待建工程案總金額約為 665 億元，相當於未來 3.5 年案量，公司由洋將 Mr. Simon Buttery 接任執行長滿 2 年，今 (25) 日親自出席並介紹各種 VR、AI、App 及網路管理平台等科技應用，將有助提升營造施工生產力及效率。

欣陸投控的最新財報顯示，大陸工程 2020 年合併營收約 140.72 億元，其中營收貢獻程度較高的專案，包括「桃園捷運綠線 GC01 標高架段土建統包工程」、「廣慈博愛園區社宅」及「C214 標南臺南站路段地下化工程」。

大陸工程執行長 Mr. Simon Buttery 親自介紹各種科技應用項目，包含 VR 虛擬實境、運用於工程管理的整合平台及 App，還有使用無人機進行工程量測、檢查及攝影測量等。

Mr. Simon Buttery 表示，大陸工程成立 75 週年，大陸工程持續自國外引進新的工程技術，更深耕各項營造科技應用 10 餘年以上，這些作為讓大陸工程持續達成業務目標、提升工作效率、管理效能及施工品質。

在 VR 技術日趨成熟的現下，大陸工程運用於工程師及勞工的職安教育訓練中，將部分教材轉為虛擬實境，讓受訓者在安全的辦公室環境，能身歷其境不同的職災危險，此外，大陸工程也率先投入 BIM(建築資訊模型) 相關應用，運用數據分析讓建築物在其生命週期中增加價值，有超過 50% 以上的建築專案都已採用 BIM 協助工程進行。

大陸工程今天在負責設計、營建的台北市南港機場社會住宅統包工程現場，也展示多項客製開發的 App 及網路管理平台，協助現場工程師進行管理及記錄施工品質、或提高施工場地的安全性。

大陸工程負責設計、營建的台北市南港機場社會住宅統包工程現場。(鉅亨網記者張欽發攝)

此外，大陸工程成立無人機空拍團隊，成員均受過專業訓練並取得合格證照，針對工程進度查驗、工程量測以及攝影測量（Photogrammetry）等需求定期進行專案空拍攝錄影。

欣陸投控 2020 年營收 216.89 億元，毛利率 15.18%，年增 3.12 個百分點，稅後純益 15.39 億元，創歷史新高，年增 14.87 倍，每股純益 1.87 元。擬配發現金股利 1.4 元。