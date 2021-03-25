〈力積電新廠動土〉酈英傑：美台半導體供應鏈是最自然的合作夥伴

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 銅鑼新廠今 (25) 日動土興建，美國在台協會處長 (AIT) 酈英傑受邀參與，他致詞時說表示，台灣一直是深受信賴的半導體製造產地，全球都知道台灣會遵循規則做事，而美台在半導體供應鏈中是最自然的合作夥伴，他並喊話，歡迎國內半導體業者前往美國投資。

酈英傑表示，美國總統拜登與總統蔡英文都曾明智點出，半導體產業是關鍵的戰略優先產業，且不只是在經濟創新方面，在國安領域也是如此。

酈英傑指出，拜登上月在頒布的第一條行政命令中，啟動供應鏈檢討流程，力求確保供應鏈安全，「確保我們的供應鏈不會被當作籌碼，拿來對付我們」。

酈英傑也喊話國內半導體業者，加強現有的合作，並加碼到美國投資，在全球半導體供應鏈中，美國與台灣是最自然的合作夥伴；在半導體價值鏈的上下游，都找得到許多美台公司的身影。

酈英傑並說，數十年來，台灣一直是深受信賴的半導體製造產地。全世界無論是業界、各國政府、甚至是軍方，都知道台灣會遵循規則做事，這就是為什麼美國將台灣視為最親近、也最不可或缺的夥伴之一；美台關係就像自己常說的，是「真朋友、真進展」 。