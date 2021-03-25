【郭恭克專欄】投機型外資賣超無法撼動企業成長價值 二條件有利台股伺機再起

受美股那斯達克、費城半導指數自 2 月的歷史高點拉回整理牽引，外資大量賣超台股最大權值股台積電，2021 年初至 3 月 25 日合計賣超台股高達 3706 億，但台股指數依舊上漲 9.01%(至 3 月 25 日)，其中賣超台積電 51.6 萬張 (截至 24 日)，其中賣超台積電總市值估計為 3140 億，約佔外資賣超總金額的 88.7%。

事實上，外資在 2020 年全年亦賣超台股上市股票 5395 億，但台股指數 2020 年上漲 22.8%；外資 2020 年賣超台積電 44.4 萬張，但台積電股價大漲 60.12%。從近兩年的外資賣超台股動作，對照台股指數及台積電股價長期趨勢，可以發現部分外資的賣超動作，對短期指數或股價的波動確實造成影響，但卻無法改變指數或股價的長期趨勢。影響指數或企業股價多空循環趨勢主因，仍在經濟或企業營運基本面及資金面的大環境。

圖、台股年 K 線與三大法人買賣超對照圖：低比例外資賣超無法撼動台股多頭趨勢

圖、台積電年 K 線與三大法人買賣超對照圖：低比例外資賣超無法撼動台積電企業價值的成長趨勢

外資自 2020 年初至 2021 年 3 月 24 日，共計賣超台積電股票 960,359 張，佔原來總持股 20,321,945 張的 4.73%，高達約 95% 的外資在台積電 2020 年、2021 年股價大漲期間，其實並沒有加入售股行列，而這些由外資釋出的台積電籌碼，已被國內資金吸納，賣超台積電的低比例外資若將售股資金匯出，反而有利舒緩國內過度氾濫的資金，而台積電現金股息殖利率仍明顯高於國內定期存款利率，亦有助於提高國內游資的運用效率與提高資金報酬率。

2 月國內貨幣供給額 M1B 總計數達 22.96 兆，M2 總計數達 50.86 兆，同步連續第 16 個月創新高，MIB 年增率 18.57% 遠高於 M2 的年增率 9.12%，創 2010 年 4 月以來、近 11 年最高點，其中活期性存款餘額提高至 20.43 兆，創歷史新高、年增達 18.87%，為 M1B 年增率明顯走高的主要原因。



2 月定期存款、活期存款總計數分別為 27.92 兆、20.43 兆，活期存款連續第 16 個月創新高。2 月活期存款年增率 18.57%，遠高於定期存款年增 9.12%，顯見整體貨幣供給額結構持續流向與股市動能高度相關的活期性存款。

表、國內貨幣供給額總計數

受美元指數 3 月截至 24 日回升 1.16%，加上外資持續賣超台股達 1774 億 (至 25 日)，台幣匯率 3 月回貶 1.15%，賣超台股的外資極可能在 3 月將部分售股資金或股息 (台積電每股於 3 月除息 2.5 元)，透過外匯市場匯出。台幣回貶將有利於飽受台幣升值之苦的出口產業，舒緩上市櫃公司及壽險公司海外資產匯損壓力，對目前的台灣經濟基本面利多於弊。

圖、台幣匯率日 K 線圖

台股上市櫃公司 2021 年前 2 月累計總營收 5.94 兆元，創歷年同期新高，年增率高達 25.8%，對照台灣前 2 月累計出口年增 23.1%，兩者相當靠近，顯示台股上市櫃公司及我國經濟基本面表現相當優異。

表、我國對外出口各月統計數

我國 2021 年 2 月外銷接單不畏 2 月春節工作天數減少，年增高達 48.52%，連續第 12 個月年增率正成長，2020 年前 2 月累計接單年增率 48.96%。2020 年外銷接單成長動能自 2020 年第 4 季明顯轉強，同創單季、年度新高，預告 2021 年首季出口成長動能仍可期。經濟部統計處預測，第 1 季外銷訂單金額為 1,498 億至 1,513 億美元間，年增率 43.7% 至 45.1%，極可能創下同期新高。

表、我國外銷接單各月統計數

優異的經濟基本面，加上持續攀高的流動性資金水位，並不構成台股由多頭循環轉向空頭循環的客觀條件。但台股年線乖離率經指數創新高、維持高檔盤整之際，始終並未明顯降低，仍在過去 10 年的最高檔區域，外資受美股科技、半導體指數回檔之際，大量調節賣超台積電，成為壓抑近期台股指數續攻的重要原因。

投資者趁指數回檔整理之際，搭配 2020 年財報及首季營收消長數據，在經濟基本面及資金面仍有利台股長期多頭趨勢之下，嚴選低本益比且營收及盈餘同時保持成長的優質標的，長期投資報酬仍將遠高於長年期公債、定存等固定收益資產，股權資產配置大於債券資產仍是較佳的資產配置策略。