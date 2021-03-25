聯合再生擬減資彌補虧損 每股淨值回升至9元以上

太陽能模組龍頭廠聯合再生 (3576-TW) 今 (25) 日召開重訊指出，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損，減資後股本降至 150.8 億元，減資比例約 43.4%，每股淨值回升至 9 元以上，董事會也決議 2020 年度不分派股利。

聯合再生目前股本約 266.53 億元，此次擬減資 115.7 億元，消除約 11.6 億股普通股，減資後股本約 150.8 億元，此案預計在今年股東會進行決議，待通過後向主管機關申報，生效後將授權董事長訂定減資基準日與減資作業相關事宜。

聯合再生今日也公告去年財報，營收 125 億元，年減 31.03%，稅後虧損 61.4 億元，虧損幅度較去年擴大，主要因處分電池設備、海外廠房、設備及在建工程損失提列減損，一次性資產減損約 45 億元，若排除此一次性減損，去年虧損較前年收斂 71.2%。

聯合再生表示，由於認列資產減損不影響現金流量，對實際營運及資金周轉無實質影響，且折舊費用大幅下降，有助獲利表現，目前在手現金及約當現金約 49.5 億元，淨負債權益比較去年同期下降 13%，持續優化公司財務體質。

展望今年，聯合再生看好，台灣太陽能案場建置量將較去年同期大幅增加，目前已在手訂單規模已超過既有產能，配合台灣市場起飛，今年將持續擴產，預計至年底模組總產能可達 1GW，滿足國內市場需求，預計今年在台市占率可達 50% 以上。