〈英特磊法說〉德州暴風雪影響上半年營收1-2成 全年拚恢復成長

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (25) 日召開法說，展望今年，總經理高永中表示，去年受疫情影響，導致營收略微下滑，但整體產業趨勢仍正向，看好今年在電動車、國防、5G 應用逐步發酵，營運可望恢復成長，不過 2 月德州暴風雪停工，估影響上半年營收約 10-20%。

高永中表示，2 月受美國德州暴風雪，在考量員工安全、電力供給不穩等因素下，停工約一周，其中，舊廠區部分機台受發電機影響仍需要時間恢復，以 2 月單月來說營收衰退逾 3 成，預期第 2 季將陸續恢復。

展望未來，高永中看好 5G、國防、電動車需求保持成長，將持續開發 ED-Mode PHEMT、高效能 VCSEL、磷化銦 (InP) APD、HBT 磊晶片市場，可望切入 5G 通訊、自動駕駛產業應用，預期今年營運仍可望優於去年，營收年增 15-20%。

氮化鎵 (GaN) 產品方面，高永中表示，公司也持續進行開發，預計今年底完成開發商用磊晶片，正式進軍氮化鎵磊晶片市場，今年資本支出估將 280 萬美元 (約新台幣 8000 萬元) ，將投入技術研發。