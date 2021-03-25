〈MIH會員大會〉電動大巴、C級距電動車 明後年相繼量產上市

鴻海 (2317-TW) 創立的 MIH 聯盟首屆會員大會今 (25) 日登場，MIH 執行長鄭顯聰也宣布，預計 10 月鴻海科技日將發表新一代開發工具 New EVKit，而外界關注產品時程，他透露，電動大巴 (E-Bus)、C 級距電動車 (Model C) 將分別在 2022、2023 年量產上市。

鄭顯聰表示，過去量比較大的電腦、手機，經過底層架構做了整理，變成智慧手機，但隨著智慧手機市場逐漸飽和，也讓產業發覺，能夠再築起一波新浪潮的，就是電動車 (EV)。

他強調，「EV 就是賺錢的東西」、「EV is Future」、「EV is new life style」，而聯盟就是讓大家分工、找到出海口，MIH「Make It Happen」。

針對聯盟未來推動時程，鄭顯聰進表示，6 月將舉辦聯盟會員大會、7 月正式成立，至於未來組織結構運作，以及是否上市，細節會在 6 月左右對外公布。

目前 MIH 聯盟超過 1240 家廠商加入，鄭顯聰表示，成員遍及海內外五大洲，橫跨歐洲、亞洲、非洲、大洋洲及北美洲共 43 個國家地區，涵蓋軟硬體、服務等領域，包含硬體 90%、軟體 10%。

以產業來看，傳統車輛產業佔 67%、資通訊產業佔 13%、網路軟體產業 10%、其他類 10%。

鴻華先進科技總經理李秉彥則指出，鴻華先進打造電動車開放平台，盼達到縮小產業開發時間效果，以 MIH 底盤平台為例，有 50% 到 100% 的平台元件共用率，可大幅降低開發成本、縮短開放時程。

據了解，目前鴻華為鴻海與裕隆 (2201-TW) 合資之子公司，MIH 電動車開放平台為鴻華所有、MIH 聯盟則是以 MIH 電動車開放平台為基礎，結合聯盟會員一起共同發展 EV 產業。

未來鴻華將以 MIH 為基礎，依據客戶需求進行整車開發與設計，其中所需的相關機構、零組件會以 MIH 聯盟會員優先。