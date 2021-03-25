和泰車獲利續創高 EPS 25.36元 連2年賺逾2個股本

和泰車 (2207-TW) 今 (25) 日董事會通過 109 年度財務報告，全年稅後純益 138.49 億元，年增 17.67%，每股純益(EPS)25.36 元，不僅續寫獲利新高，也是連 2 年賺超過 2 個股本。

和泰車董事會也通過，擬將配發現金股利 17 元，配息率 67%，以今日收盤價 576 元計算，現金殖利率 2.95%。

由於去年國內車市暢旺，睽違 15 年再次見到新車達 45 萬台以上的規模，和泰車獲利再寫新高紀錄，其中，第四季合併營收 606.8 億元，與前一年度持平，稅後純益 35.2 億元，年增 20.63%，每股純益 6.45 元。

和泰車代理的 Toyota 和 Lexus 兩品牌去年全年登錄台數共 14.6 萬台，創歷史次高，不過，進入 2021 年，和泰車則下修全年車市規模為 44 萬台，原因在於全球疫情和車用晶片供貨不確定性，今年 Toyota 有望年銷 13.3 萬台，年增近 7.7%，為成長主要動能。

法人認為，和泰車去年獲利合乎預期，隨著 Toyota Corolla Cross 於去年第四季上市後，成為台灣新一代車市銷售主要車款，有利帶動 Toyota 品牌車款銷量，今年獲利可望維持去年水準。