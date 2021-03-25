元大人壽存股保單三天狂賣145億元 金管會緊盯是否不當銷售

元大人壽日前推出全台首發的「存股概念」投資型保單，短短三天就熱賣 145 億元，比一般投資型保單銷售速度高出許多，引發金管會關注，保險局副局長王麗惠今 (25) 日表示，保險局將了解此張保單有沒有集中度風險、以及銷售誤導保戶情形。

元大人壽日前推出四張投資型保單，標榜具「存股概念」、「投資優質台股基金」，更是國內第一家投資標的「不設股票與債券基金投資比例限制」的投資型保單，該全權委託投資帳戶年化撥回率機制有機會達到 6.5%。

元大人壽此次「存股概念」投資型保單一推出就引爆熱潮，據保險局統計，上市三天就銷售 145 億元，其中 7 成來自證券通路，3 成來自銀行通路。一般來說，中小型壽險公司動員合作的銀行通路銷售投資型保單，一個月平均銷售 70-90 億元，因此金管會盯上元大人壽。

王麗惠表示，元大人壽此次的保單主要連結台股，是採「備查制」，依規定，上市銷售後 15 個工作日、也就是 4 月 13 日才需送件備查，屆時保險局會針對該公司有沒有考慮集中度風險與銷售誤導保戶情形，進行了解。

王麗惠指出，雖然投資型保單的風險是由保戶自行承擔，但是各壽險公司銷售商品前仍要考慮自身的「風險胃納量」，在商品風險說明書要將銷售限額等納入規畫，同時也要看客戶風險屬性是否符合商品性質，若有涉及銷售誤導投資人的違規疏失狀況，會進行處理。