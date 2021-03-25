鈊象去年每股大賺48.38元 擬配息42元 雙創新高

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (25) 日公告去年財報，稅後純益 34.09 億元，年增 72.6%，每股純益 48.38 元，創新高；董事會並通過擬配息 42 元，寫歷年來配息新高，殖利率達 5.75%。

鈊象去年第四季營收 23.25 億元，季增 3.42%，年增 38.72%，毛利率 95.38%，季減 0.7 個百分點，年增 1.8 個百分點，營益率 51%，季減 0.9 個百分點，年增 2.2 個百分點；稅後純益 9.09 億元，季減 2.36%，年增 49.26%，每股純益 12.9 元。

鈊象去年營收 84.26 億元，年增 59.25%，毛利率 95.93%，年增 3.3 個百分點，營益率 50.28%，年增 4.65 個百分點；稅後純益 34.09 億元，年增 72.6%，每股純益 48.38 元。

鈊象董事會並通過擬配息 42 元，創歷年來配息新高，配息率 86.8%，若以今日收盤價 731 元計算，現金殖利率約 5.75%。

鈊象去年在網路遊戲營收大幅成長帶動下，營收占比由 2019 年的 81%、擴增至 93%，商用遊戲機營收占比則降至 7%。在網路遊戲業務擴大下，也進一步推升去年毛利率達 96%，年增 4 個百分點，營收、獲利雙創新高。