QuantumScape發新股增資4.16億美元 盤中股價挫逾7%

電動車電池新創 QuantumScape(QS-US)周四 (25 日) 宣布以每股 40 美元價格，公開發行 1040 萬股 A 類普通股，目標籌集 4.16 億美元資金。

消息宣布後，周四美股盤中，QuantumScape 跌 7.85%％，暫報 44.08 美元，目前市值約 160 億美元。

Quantumscape 股價日線圖 (圖：Investing.com)

QuantumScape 已給予承銷商以公開發行價減去承銷折扣的價格，最多購買 156 萬股的選擇權，限期為 30 天。高盛和摩根士丹利將擔任本次發行的聯席牽頭帳簿管理人。

QuantumScape 去年 11 月透過 SPAC 借殼上市後，股價曾一度衝至每股 130 美元，將市值推升至近 500 億美元，此後股價波動不斷。在公開上市前，QuantumScape 曾自比爾蓋茲、凱鵬華盈 (Kleiner Perkins) 以及福斯汽車等多位投資方募集超過 5 億美元資金。

該公司發展重點在於固態電池技術，曾表示自家的鋰固態電池能在 15 分鐘內充飽 8 成電力，壽命較長且具有一定安全性。

為了擴大電池產能，QuantumScape 日前表示，希望透過發行新股募集最多 8.59 億美元資金。