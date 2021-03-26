〈新股IPO〉VIZIO縮小IPO規模後 掛牌首日股價一度跌逾18%

台灣鴻海 (2317-TW) 子公司群創入股、瑞軒 (2489-TW) 轉投資的北美智慧電視品牌 VIZIO(VIZIO-US) 在首度公開發行股票 (IPO) 規模縮減後，周四（25 日）收盤下挫 9%，盤中跌幅一度達 18%，不過盤後小幅上漲 0.79%。

VIZIO IPO 發行價每股 21 美元，開盤報價 17.5 美元，終場每股收在 19.10 美元，市值約 35 億美元。

VIZIO 與其部分投資人周三賣出 1,225 萬股，募集 2.57 億美元，原定以每股 21 至 23 美元出售 1500 萬股。

VIZIO 創辦人兼執行長王蔚（William Wang）說：「我們提供股東長期的價值，雖然今天市場波動很大，但市場就是市場。」

VIZIO 曾在 2015 年申請上市，而後與中國影音網站樂視網達成 20 億美元的收購協議後，於隔年中止上市計畫，不過樂視網於 2017 年撤回收購協議。

VIZIO 去年智慧電視銷售量為 710 萬台，比前年成長 20%，產品在亞馬遜、百思買（Best Buy）、好事多（Costco）、目標百貨（Target）、沃爾瑪（Walmart）等線上和實體零售店銷售。

雖然智慧電視是 VIZIO 目前營收主力，不過娛樂平台也正迅速成長。Vizio 的 Platform + 服務由其 SmartCast 作業系統和 Inscape 資料服務組成，支援串流應用程式與家庭智慧音箱。

王蔚表示，預期在新冠病毒消退後，在疫情期間改變的生活方式將會持續下去，美國民眾將繼續專注家庭娛樂，包括如 Platform + 這類影音串流平台。

公開資料顯示，VIZIO 去年淨利大增至 1.02 億美元，遠高前年 2,310 萬美元。去年營收大部分來自裝置銷售，僅 1.47 億美元來自娛樂平台 Platform+，但較 2019 年的 6300 萬美元大幅提升。

VIZIO 表示，在此次 IPO 後，創辦人兼執行長王蔚將繼續控制公司。根據公開說明書，Vizio 逾 25% 的 A 股由鴻海的關聯企業持有。

VIZIO 本次上市由摩根大通、美國銀行擔任承銷商。

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