鴻海MIH會員大會、2月景氣燈號、金控法說 本周大事預告

鴻海 (2317-TW) 將在本周四首次召開 MIH 會員大會，目前聯盟成員已超過千家，也讓外界好奇鴻海如何搶進電動車產業，國發會預計周五公告 2 月景氣對策信號，挑戰十年來首度亮出「紅燈」，另外，經濟部統計處也將公布 2 月外銷訂單，可望寫下聯 12 紅紀錄，以下是本周大事預告：

鴻海 MIH 平台 首屆聯盟會員大會周四登場

鴻海 MIH 平台自去年 10 月成立以來，已吸引國內外各大廠商加入，技術長魏國章表示，目前為止 MIH 平台聯盟成員已達 1065 家廠商，其中 30% 是全球性的廠商、接近 200 家新夥伴的背景與網際網路有關。

外界也關注，鴻海 MIH 平台合計逾千家的廠商，如何讓廠商了解整體商業運作模式將是鴻海首屆會員大會的重中之重，以及有何機會、產業發展趨勢，都將是外界觀察焦點。

十年來首見 2 月景氣燈號挑戰亮「紅燈」

國發會將在本周五公布 2 月景氣對策信號，國發會主委龔明鑫日前表示，2 月景氣燈號有機會亮出「紅燈」，由於台灣景氣燈號自 2010 年 9 月後，未有紅燈出現，若此次成功亮紅燈，將是十年來首見。

針對泡沫化疑慮，國發會主委龔明鑫認為，台灣今年經濟成長率估達 4.64%，現階段台灣消費、投資信心仍在，加上低基期因素，短期並沒有泡沫化問題出現。

去年基期低 外銷訂單可望連 12 紅

經濟部統計處預計本周公布 2 月外銷訂單，統計處官員預計，儘管 2 月工作天數較少，但受惠電子、傳產訂單動能延續，加上去年同期有疫情影響，基期較低因素，2 月外銷訂單將寫下「連十二紅」的紀錄。

國泰金、中信金法說 聚焦股息配發狀況

壽險龍頭金控國泰金、消費龍頭金控中信金預計分別在周一、周三召開法說會，其中，國泰金去年即便有疫情衝擊，全年稅後純益仍達 758 億元、每股純益 5.39 元，衝上 19 年來新高，由於國泰金向來為定存族最愛，外界也關注今年股息配發率、殖利率表現。

中信金則因去年海外布局踩雷，加上全球央行利率調降，影響去年全年稅後純益衰退，外界也關注今年成長動能，以及全球海外布局展望等。