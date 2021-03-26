Fed宣布6月30日有條件解除配息和庫藏股限制 銀行股應聲漲

美國聯準會 (Fed) 周四 (25 日) 盤後宣布，「大多數」銀行今年可以提高股利和加碼回購股票，條件是必須通過 6 月的最新一輪壓力測試。

根據 Fed 聲明，只要銀行在新一輪壓力測試中證明自己可以達到最低資本規定，就不再受限。疫情爆發後，Fed 為了確保金融機構保有充足資金緩衝因應任何衝擊，去年 6 月起限制銀行業的股利發放和回購股票。

美國財長葉倫周三向國會議員表示，美國經濟良好，支持銀行業恢復發放股利和實施庫藏股。

Fed 去年 12 月就宣布第 1 季將可回購股票，今日的聲明等於把日期再往後推遲一些。

不過限制即將鬆綁的消息仍帶動銀行股上漲，富國銀行 (WFC-US)、摩根大通 (JPM-US) 約漲 1%。

金融股是今年來市場領頭羊，標普 500 指數的銀行股年初迄今上漲 14.7%，以 People’s United、Fifth Third 和 Wells Fargo 表現最突出。

根據 Fed，壓力測試中資本水準無法達到最低門檻的銀行，必須遵守限制直到 9 月 30 日。另外，每兩年才需接受一次壓力測試的小型銀行，從 6 月 30 日起自動解禁。

Fed 上周也決議，疫情期間較寬鬆的補充槓桿率 (SLR) 規定 3 月底到期終止，代表銀行計算 SLR 需重新納入美國公債和央行準備金。當時 Fed 說，大銀行擁有的資本緩衝，比槓桿率上限所需的資金高出約 2000 億美元，引發市場預測 Fed 可能很快就會結束限制發放股利的政策。