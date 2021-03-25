對美國經濟有信心！葉倫說銀行業體質健康 支持配息、回購股票

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (24 日) 表示，目前美國銀行體質健康，應可以發放股利和執行庫藏股回購，展現對美國經濟從疫情中復甦的信心。

葉倫在第二天的國會聽證會上表示，儘管先前曾反對金融機構發放股利與執行庫藏股，但現在銀行業看起來已更健康，「應有一定的能力遵守規則，同時回饋股東。」

葉倫和聯袂出席聽證會的聯準會 (Fed) 主席鮑爾都對美國經濟展望樂觀，主因在於疫苗大規模接種以及 1.9 兆美元的財政紓困。鮑爾也認為，最可能的情況下，今年將是成長非常、非常強勁的一年。

美國將外援？

和周二聽證會相同，葉倫因為支持向國際貨幣基金 (IMF) 提供更多緊急儲備金受到共和黨議員拷問。IMF 總裁 Kristalina Georgieva 周二表示將提議 6 月之前把特別提款權 (SDR) 擴大 6500 億美元資產，此舉獲得拜登政府支持。

共和黨議員認為，這些資金最終只會流入中國、俄羅斯的手中，且將對美國納稅人帶來新的負擔。

不過葉倫駁斥，納稅人不會有額外負擔，為了挹注新資金所發行的美國公債利息將和提供 SDR 資金賺取的利息兩相抵消。

氣候議題

拜登政府的綠能政策也引起爭議，共和黨議員對財政部和聯準會勸阻銀行向傳統能源公司提供融資表達擔憂。

不過這無法撼動財政部對氣候變遷的關注，財政部周三表示，葉倫下周主持金融穩定監督委員會 (FSOC) 時，將把氣候變遷作為首要議程。