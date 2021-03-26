〈台股盤前〉美股、台積電ADR止跌回漲 指數萬六多空交戰

台股昨日在 IC 設計族群帶領下，指數驚險守住萬六關卡，隨著美國總統拜登首場正式記者會將登場，美股四大指數收小紅，加上台積電、聯電 ADR 止跌回漲，台股有望進一步攻高。

美國科技股持續疲軟，由航空、郵輪股領漲，美股週四小幅上漲，道瓊上漲近 200 點、標普收漲 0.52%、費半也有 0.2% 漲幅、那指則以小漲 15.79 點作收；台積電、聯電 ADR 分別上漲 1.37%、4.55%。

市場消息方面，壽險業元月大賣台股 700 億元，卻遇上 2 月台股強彈超過 5%，壽險業慘操軋空，2 月回補台股超過 200 億元；3 月台股持續震盪整理，本月壽險持台股市值要破 2 兆元大關則有難度，但也見部分壽險業逢低加碼買進。

晶圓代工廠力積電銅鑼 12 吋晶圓廠昨日動土興建，總投資額達 2780 億元，總產能每月 10 萬片將從 2023 年起分期投產，滿載年產值將超過 600 億元。董事長黃崇仁表示，所有產品線產能都很滿，目前看來至少會吃緊到明年底，而去年以來代工價格已調漲 30-40%，4 月可望再啟動新一波漲價。

鴻海主導的 MIH 聯盟平台召開首次會員大會，董事長劉揚偉提出三個原則，開放、出海口、中立，目前 MIH 會員數已經超過 1200 家；鴻海也宣布，電動大巴 (E-Bus)、C 級距電動車 (Model C) 將分別在 2022、2023 年量產上市。

和碩近年持續擴大布局車用電子 (EV) 市場，今年則在北美擴廠，以服務大客戶特斯拉，除四輪電動車業務以外，積極開拓電動腳踏車與摩托車領域，預期相關業務未來 5-10 年都有二位數成長。