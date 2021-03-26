〈台股盤中〉台積電回神 電傳族群攜手大漲逾250點收復月線

台股今 (26) 日晶圓代工雙雄台積電、聯電回神帶動下，電子股人氣回溫，加上塑化紡織為首的傳產族群點火，大漲逾 250 點，盤中登上 16300 點，收復月線關卡，預估成交量縮至 3000 億元。

觀察大型權值指標股，台積電、聯電今日漲逾 2%，台達電也漲逾 1%，帶動大盤上攻；不過，近日扮演撐盤要角的鴻海以及聯發科，今日則在平盤上下震盪，大立光表現也較為平淡。

其餘大型電子股方面，高價 IC 設計的世芯 - KY、矽力 - KY，及聯詠等，漲幅都在 5% 上下，ABF 載板的南電、欣興，漲 4-6%、被動元件雙雄國巨、華新科則上漲逾 3%。

傳產族群來看，塑化紡織指標股台塑四寶，今日同步上漲逾 1%，也是大盤上攻另一動能，加上中下游的紡織廠相繼釋出正向展望，中小型紡織股今日群起大漲，南紡、新纖以及東隆興攻上亮燈漲停，東和、力麗等半根漲停，宏遠、宜進、集盛漲 3-4%，儒鴻以及聚陽也續攻，塑膠紡織成為盤面上最強傳產族群。

另外，戶外休閒運動相關的美麗達，股價也大漲逾 7%、豐泰也漲約 4%，航運股也再度發動攻勢，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海漲 3-4%，