香港金管局總裁示警 央行退場機制恐引發恐慌性賣壓

余偉文指出以現在金融市場來說，最大的擔憂就是央行的貨幣政策如何正常化。目前資產價格與實體經濟似乎脫節，有一些泡沫化的現象出現。超低的利率加上異常寬鬆的財政政策，推升資產價格，使得金融穩定的存有隱憂。

至於引發資產價格快速修正的因素，余偉文認為很可能是美國通膨。與金融海嘯相比，當時寬鬆貨幣是將資金導入金融體系，維持銀行的流動性，度過危機。

但這次新冠疫情所創造出來的貨幣主要用在支援財政政策，資金最終流向企業和個人，使得經濟回溫，因此產生通膨的機會較大，很明顯美國 10 年期公債價格已經反映市場對通膨的預期。

(圖片: AFP)

不過余偉文判斷只要美國 10 年期公債不再急速上漲，這波金融市場回檔修正將有限。可是他也強調要市場留意 2013 年曾出現的「縮減恐慌」，當時聯準會剛開始提出退場機制時，所有風險性資產都出現調整，資金流出新興市場。

擔心未來聯準會的貨幣政策只要有輕微的變動，使市場突然意識到貨幣政策的正常化，而出現資金流向突然反轉，原本資金流進包含香港在內的亞洲市場急速流出，引發新一波的衝擊。

至於香港與中國民眾可相互投資兩地的理財產品，也就所謂的「理財通」，有機會在今年下半年上路。目前針對香港業界的諮詢已經完成，未來只要與中國溝通細節後，特別是投資人保護方面，將可順利推出。

