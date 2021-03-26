奪全球一半市占 三星稱霸2020年智慧型手機面板市場

《韓聯社》週五 (26 日) 報導，一份最新調查報告指出，南韓面板大廠三星顯示 (Samsung Display) 去年在全球的智慧型手機面板市場拿下一半市占，穩居智慧型手機面板市場龍頭。

根據研調公司 Strategy Analytics 的數據顯示，中國京東方集團 (BOE) 以 15% 的營收市占排名第二，而三星的南韓同業 LG 顯示 (LG Display) 則是以 8% 的營收市占排名第三。

Strategy Analytics 的資深分析師 Jeffrey Mathews 表示，三星顯示靠著強大的設計能力，讓該公司的智慧型手機面板業務創下營收紀錄。隨著 OLED 面板的市場需求日益增長下，三星也將面臨更多對手挑戰，諸如 LG 顯示、京東方、維信諾 (Visionox) 以及 TCL 華星光電等。

全球的智慧型手機面板市場 在 2020 年的成長 7% ，達到 430 億美元。

Strategy Analytics 預測，2021 年在 5G 動能及可撓式 OLED 面板等新技術的帶動下，智慧型手機面板的採購應該會維持穩定表現。也預估 LCD 面板在智慧型手機市場的占有率將會落在 OLED 面板後頭。