iPhone 12 Mini銷量拖累面板採購 蘋果恐須向三星支付違約金

韓媒報導指出，由於 iPhone 12 Mini 銷售低於預期，傳出蘋果 (AAPL-US) 很可能因未達三星顯示器 (Samsung Display,SDI) 的面板採購目標，而向後者提供巨額違約金。

市調機構 Omdia 數據顯示，今年 1 月，三星顯示器小型 OLED 面板的全球出貨量下滑 9%，至 4500 萬片，主要受到蘋果 iPhone 12 Mini 銷售疲軟所致。

《韓國先驅報》(The Korea Herald) 引述一位業內消息人士稱，因 iPhone 12 Mini 銷量不佳，蘋果很可能因未能達到協議要求的面板採購目標，向三星支付龐大違約金。

另一業內人士透露，儘管還無法不確定蘋果是否會向三星顯示器支付違約金，但考量到過往的合約紀錄和 iPhone 12 mini 銷售疲勢，蘋果很可能必須向三星支付違約金。

因 OLED 面板採購數低於協議要求，蘋果曾在 2019 年向三星支付約 6.83 億美元的違約金，並於隔年再支付 9.5 億美元。

三星顯示器為蘋果 iPhone 12 Mini 的唯一面板供應商，為其提供 5.4 英吋面板。儘管多次報導傳出銷量不佳，市場預計蘋果即將推出的 iPhone 13 系列仍將保留 5.4 英吋作為最小型號。