因應客戶需求 建大四地產能同步擴產

輪胎廠建大 (2106-TW) 為因應反傾銷稅率影響，將擴大越南廠產能，搶食北美市場訂單，除越南廠外，包括印尼廠、台灣廠與中國廠，也都將因應客戶需求擴產，看好今年銷售動能可望進一步躍升。

雖然國內輪胎業仍受美國反傾銷稅影響，不過，建大對此看法相對正向，公司表示，越南產能有零反傾銷稅的條件，台灣訂單可望順利調整至越南；而越南廠轎車胎第三期擴產計畫將陸續開出，產能將從目前的日產能 1 萬條，逐季拉升至第四季的 2 萬條，搶攻北美市場。

另一方面，建大指出，受惠疫情帶動，自行車、沙灘車、摩托車市場熱銷，對相關輪胎需求倍增，印尼廠因此計畫擴廠自行車胎產能，將由目前的日產能 3 萬條，增加至 5 萬條，機車胎也將從 4000 條擴增至 5500 條。

除印尼廠及越南廠外，建大其他台灣廠、中國廠，也都增購設備加班增產，滿足客戶需求，建大看好，今年銷售與獲利動能可望進一步提升。

建大去年營收 302.6 億元，年減 6％，由於深圳廠土地開發案去年初發放遣散費等一次性費用，加上新台幣與人民幣升值產生匯損影響，全年稅後純益 9.72 億元，年減 4％，每股純益 1.07 元。