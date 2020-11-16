〈建大法說〉深圳舊廠開發案明年動工 最快2023年起業外大進補

輪胎廠建大 (2106-TW) 今 (16) 日召開法說，除本業獲利回溫外，業外深圳舊廠明年也將進入實質開發階段，最快 2023 年啟動預售，法人看好潛在開發利益超過百億元人民幣，將成未來業外重要獲利來源。

建大深圳舊廠與港資佳兆業集團合建開發案，土地面積約 4.4 萬坪，為建大進軍中國的第一個據點，預計興建商辦與住宅大樓，合建分屋比例為建大 35-45%、佳兆業集團 55-65%，將分為兩期開發。

建大深圳舊廠一期開發計畫，將興建 6 棟約 30 層樓高的智慧廠辦大樓、宿舍，也將在區塊內蓋學校，且地點鄰近捷運、高鐵站，距離高速公路與深圳機場也不遠，地理位置佳。

建大深圳舊廠一期廠房設備已搬空，最遲過年前就會拆除，明年 4 月土地將交給物業公司，進行細部設計，並準備發包，預計明年底正式動工，2023-2024 年開始啟動預售，並貢獻業外獲利，成為未來業外可預期的重要收入之一。

在深圳舊廠開發案上，建大除提供土地外，其他開發費用均由物業公司負責，且當初土地購置成本也不高，對建大來說，此開發案風險相當低，法人看好潛在開發利益超過百億元人民幣。