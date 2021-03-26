〈焦點股〉新疆棉題材發酵 資金追捧紡纖股 南紡、新纖飆漲停

紡纖股今 (26) 日買氣暢旺，南紡受美國抵制新疆棉激勵，今年第 1 季轉單需求再加溫，帶動南紡股價攻上漲停，創近 6 年新高，逾 2.6 萬張委買高掛；新纖上半年紡纖訂單爆滿，今年本業將優於去年，也激勵股價直奔漲停，也寫下逾 10 年來新高紀錄。

台股今天大漲逾 200 點，盤中站上 16300 點關卡，收復所有均線，資金同步湧進紡纖股，成為多頭人氣指標之一，南紡、新纖、東和股價均亮燈漲停，紡織雙雄儒鴻、聚陽也有近 4%、2% 的漲幅，包括力麗、遠東新、宏遠、如興、集盛等多檔，漲勢都相當強勁。

新纖 (1409-TW) 表示，上半年紡纖訂單爆滿，瓶用聚酯第二季也進入旺季，加上工業固聚、工業用絲回溫翻轉，羅時銓直言「新纖的春天要來了」，今年本業將優於去年，訂單出貨比大於 1。此外，工程塑膠已通過認證，應用在電動車充電槍頭，進入美系電動車大廠等品牌供應鏈並開始出貨，大搶電動車商機。

美國制裁新疆棉，將直接影響中國棉紡廠，品牌廠會直接轉移生產供應鏈，以避開禁令風險。南紡 (1440-TW) 因近來抵制新疆棉題材加溫，帶動美國棉及印度棉的需求強勁，自去年第 4 季起就有不少轉單，後續效益仍可期待，將挹注今年營運成長表現。

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 去年稅後純益 20.56 億元，創歷史次高，年增 8%，每股純益 9.35 元，公司決議，每股擬配發現金股利 8 元，配息歷史次佳。董事長周理平看好今年是歷年來最樂觀的一年，客戶訂單強，第三季旺季產能爆滿，擴產 2-3 成都還不夠，今年將是開啟未來 3-5 年高成長的轉折年。