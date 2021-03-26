美國連22季蟬聯國銀最大曝險國 直接風險超過970億美元創高

中央銀行今 (26) 日公布截至去 (2020) 年 12 月底國家風險統計，美國連續 22 季蟬聯本國銀行最大曝險國，其中，直接風險餘額已經超過 970 億美元，且不論是直接還是最終風險，餘額都持續締造歷史新高紀錄。

央行統計顯示，去年 12 月底國銀對外國債權直接風險餘額為 4840 億美元，較 9 月底增加 4.84%，其中，美國連續 22 個季度蟬聯國銀海外最大曝險國，直接風險餘額季增加 31.6 億美元，達 974.54 億美元，而最終風險淨額也季增 37.5 億美元至 936.51 億美元，雙雙續創新高。

國銀曝險第二大的中國大陸，12 月底直接風險為 531 億美元，最終風險 707 億美元，分別較前一季增加 33.79 億美元與 16 億美元，國銀對中國大陸曝險已經連續三季擴大。

國銀對中國大陸曝險增加，主要是從去年第 3 季起，人民幣對美元升值，折成美元後外國債權金額增加，以及對中國大陸資金拆存及債券投資增加。

截至 12 月底，外國債權直接風險前十大國家 (地區) 依序為：美國、中國大陸、盧森堡、日本、香港、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡及英屬西印度群島，合計 3535 億美元，占我國外國債權直接風險餘額的 73.04%。