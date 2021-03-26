德麥看旺今年業績 擴大參與烘焙展

上櫃烘焙原料大廠德麥 (1264-TW) 擴大參與今 (26) 揭幕的台北國際烘焙暨設備展，今年規模放大至 108 個攤位，總經理吳文欽指出，今年全年業績最關鍵將是在 6 月，若是表現的比去年好。

德麥總經理吳文欽說，6 月因氣溫熱又無節慶假日，業績通常表現清淡，而德麥去年 6、7 月業績可能因為有 3 倍券的因素，所以業績反而表現亮麗，今年 6 月是關鍵點，表現若是比去年好，今年全年度的業績就會特別好。今年烘焙業想不到不利的理由，現在看起來一切都順利。

德麥 2019 年參加烘培展展出的有 70 個攤位，2021 年加上走道區，共有 108 個攤位，參展規模再進一步擴大。

德麥今年主要成長動能來自新產品、新客戶、新廠房，其中，斥資逾人民幣 1 億元新建的江蘇無錫新廠，預計今年下半年投產，將再挹注新成長動能。

德麥 2020 年全年營收 43.75 億元，毛利率 35.91%，年減 2.02 個百分點，稅後純益 5.39 億元，創新高，年增 14.07%，每股純益為 16 元。董事會並決議每股擬配發 12 元現金。

德麥股東會將在 5 月 31 日召開。