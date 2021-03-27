特斯拉交車量公布在即 狂人馬斯克刪發文：幾個月內超越蘋果

第一季進入尾聲，各家車廠即將公布當季交車量，在全球晶片短缺的情況下，交車量數據對投資者比過往都來得重要，尤其是高成長公司，例如特斯拉 (TSLA-US)。

特斯拉投資者想看到成長，但晶片短缺令成長承壓，通用汽車 (GM-US) 和福特 (F-US) 近期已因晶片短缺問題而意外宣布停工，並稱晶片問題可能讓他們 2021 年損失 10 多億美元獲利，這是投資者不願聽到的消息。週五中國電動車蔚來 (NIO-US) 也宣布下週一起停工 5 個工作日，股價下挫近 5%。

晶片問題，眾人心裡都有底，但第一季數據公布後，倘若結果遜於預期，投資者還是必須決定是否要「放行」特斯拉或其他快速成長的電動車廠。

到目前為止，市場還沒有點頭

針對特斯拉，華爾街預期 3 月交車約 16.2 萬輛，較先前估價的 18.3 萬輛下降，分析師似乎已經因為晶片短缺問題而下修交車量。

特斯拉第四季交付 18.1 萬輛，針對 2021 全年，分析師估計交車近 80 萬輛，年化成長率約 60%。

RBC 分析師 Joe Spak 預期特斯拉第一季交車量年增逾 90% 至 17 萬輛。他預估特斯拉當季加州工廠製造 9.6 萬輛、上海工廠製造 7.4 萬輛。

Spak 報告提到，「共識預期看起來大致合理，我們確實等著看晶片短缺對特斯拉的衝擊多大，因為特斯拉可影響同業。」他認為晶片還會帶來一些下行風險，尤其是第二季的數據。

Spak 給予特斯拉股票「續抱」評級，目標價 725 美元。特斯拉週五下挫 3.39%，收 618.71 美元。

以特斯拉股價而言，晶片短缺帶來的衝擊超越利率上升。

利率上升會衝擊成長型股票，因為利率上升會令成長型企業背負更高的融資成本，且高成長公司預期未來生成大部分的現金流，但如果利率上升，該現金流的價值就會相較下降。

特斯拉股價在經歷 2020 年上漲 740% 以上後，今年迄今股價下跌約 10%。

馬斯克依舊信心滿滿

面對晶片短缺、利率上升等股價不利因素，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週五仍回應網友推文，稱特斯拉有可能成為市值最大企業。

「我認為，特斯拉成為最大企業的可能性大於 0。」他甚至再補充，「或許這是幾個月內就會發生的事。」這則發文雖然已刪除，但馬斯克推特追蹤者高達 4970 萬人，該貼文仍遭擷圖刊出。

特斯拉和 SEC 均未立即回應置評請求。